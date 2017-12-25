Юрген Клопп: "Ливерпуль" может подняться на второе место"

​Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен нынешним сезоном. Он подчеркнул, что "красные" способны занять второе место в чемпионате Англии. На данный момент мерсисайдцы занимают четвертое место и отстают от "Манчестер Юнайтед", который на данный момент на 4-м месте, на 7 очков.

- Мы обязаны квалифицироваться в Лигу чемпионов, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Нам надо забраться как можно выше. Все идет к тому, что "Ливерпуль" может быть вторым, третьим или четвертым, и это отличная ситуация.

Не думаю, что кто-то, кроме "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед" действительно думают о победе в чемпионате. Если мы обретем стабильность и избежим ошибок, то у нас все должно быть нормально.