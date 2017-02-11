23:23 11 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Ливерпуль" может играть намного лучше"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда может играть еще лучше. По словам Клоппа, оба соперника показали футбол высокого уровня.

– Против нас было сложно обороняться в первом тайме, мы плотно насыщали свободные зоны, играли так, как делали это в начале сезона, – приводит BBC слова Клоппа. – У нас есть потенциал для того, чтобы играть гораздо лучше, следующий шанс показать это – матч с "Лестером" и нужно воспользоваться временем для подготовки.

Воскресенье будет отличным. Обе команды показали прекрасный и интенсивный футбол, может быть, мы были лучше. В целом мы провели хороший матч и заслуженно победили.

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Материалы REN-TV

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