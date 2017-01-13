Юрген Клопп: "Ливерпуль" может гарантировать борьбу в матче с "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что его команда предвкушает встречу с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Немец подчеркнул, что постарается подготовить команду к этой игре наилучшим образом.

– Мы должны прибыть туда и быть готовыми к любым трудностям, – цитирует ВВС Клоппа. – Это очень важно. Мы все должны стараться внести свой вклад. Конечно, все в команде с нетерпением ждут этой игры, чтобы показать лучший футбол. Обе команды в хорошей форме, у "МЮ" меньше проблем с травмами. Каждый хочет увидеть настоящую борьбу, приятный футбол. И на сто процентов мы можем это гарантировать.