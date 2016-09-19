Юрген Клопп: "Ливерпуль" хочет выиграть Кубок лиги"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Дерби Каунти"​ отметил, что надеется на победу в турнире. "Красные" намерены использовать сильнейший состав в предстоящем поединке.

- Имеет смысл выступать в турнире, только если собираешься его выиграть, - цитирует BBC Клоппа. – Участие в финале приносит радость только в случае победы. Впрочем, сейчас пока рано говорить об этом. "Ливерпуль" будет на 100 процентов использовать сильный состав в матче с "Дерби Каунти". Фирмино уже тренируется, он мог бы сыграть, но врачи рекомендовали ему пропустить встречу, а Сако пока набирает физическую форму. Я много смотрю матчей чемпион-лиги. "Ливерпуль" хочет выиграть Кубок лиги. Однако сейчас нужно сделать очередной шаг к этому.