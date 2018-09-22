Юрген Клопп: "Ливерпуль" хочет быть самой неприятной командой для соперников"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда хочет стать самым неприятным соперником для всех остальных клубов. Он также добавил, что не обращает внимание но отсутствие титулов в прошлом сезоне

- Мы действительно хотим стать самой неприятной командой для своих соперников, - приводит слова Клоппа портал Goal. - В прошлом сезоне мы ничего не выиграли, но в сейчас это не имеет значения. Давайте создадим новый импульс: таков мой план. Мы должны анализировать, готовиться и играть.

"Ливерпуль" занимает 2-е место в чемпионате Англии после 5 туров, имея в активе 15 очков.

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