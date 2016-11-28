Юрген Клопп: "Ливерпуль" готов играть против "припаркованных автобусов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда готова играть против коллективов, которые уделяют большое внимание обороне. Напомним, что красные не проигрывали уже в 14 матчах подряд.

- Думаю, что нет никаких сомнений в том, что "Ливерпуль" готов играть против "припаркованных автобусов", - цитирует Goal Клоппа. - У нас есть все навыки, и нужно быть терпеливыми. Если забить первый гол в самом начале, то мы получим второй, третий, четвертый. Это раскрывает игру, но все зависит от первого гола, так как чем дольше его нет, тем больше растет давление.