Юрген Клопп: "Ливерпуль" должен вернуть долг "Тоттенхэму"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после разгрома "Хаддерсфилда" (3:0) в матче чемпионата Англии отметил важность победы. По его словам, его команда могла сыграть и лучше.

- Это то, что нам было нужно, - цитирует BBC Клоппа. - Выступление было не блестящим, но оно было зрелым. Мы могли сыграть и лучше, но мы забили первыми, сопернику надо было ловить нас на контратаках. Мы были лучше соперника. Полузащита хорошо справлялась с давлением, это помогало нашей защите.

Нам надо побеждать всегда, нам известно об этом. Самое главное - это то, что мы вернулись в гонку. У нас есть пару дней, чтобы подготовиться к сложной игре против "Тоттенхэма", которую мы задолжали. "Ливерпуль" должен вернуть долг.