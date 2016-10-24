Юрген Клопп: "Ливерпуль" далек от своих лучших кондиций"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал мнение, что его команда далека от своих стопроцентных показателей в этом сезоне. По словам немецкого специалиста, в игре "красных" есть много моментов, которые стоит улучшить.

– На данный момент мы очень далеки от своей стопроцентной готовности, – приводит goal.com слова Клоппа. – В игре "Ливерпуля" есть много моментов, над которыми предстоит серьезно поработать, как в обороне, так и в нападении. Мы по-прежнему должны найти баланс между линиями. Если бы нам было нечего улучшать, мы могли бы на неделю уходить в отпуск и вновь собираться непосредственно в день матча.

Например, в матче с "Суонси" первый тайм в исполнении "Ливерпуля" был далек от идеала. Мы просто выбились из ритма. Как я уже говорил, это не езда на велосипеде. Игра против "Бернли" также обнаружила наши слабые стороны, с "Вест Хэмом" последние 10 минут мы могли провести гораздо увереннее.