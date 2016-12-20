Юрген Клопп: "Ливерпуль" был гораздо лучше "Эвертона" во втором тайме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что второй тайм в исполнении его команды был лучше первого. Также он рассказал, что в перерыве в раздевалке были разговоры лишь о футболе и улучшении игры.

- Перед матчами нельзя быть на 100 процентов уверенным в том, как будет играть действовать соперник, - цитирует пресс-служба клуба Клоппа. - Конечно же, перед матчем у нас была определенная идея, мы готовились к "Эвертону", проанализировав их матч с "Арсеналом", но все меняется, когда команды выходят на поле. В первой половине матча "Ливерпуль" не играл просто и достаточно быстро. В перерыве говорили о футболе, о том, что нужно быть лучше во втором тайме, и, очевидно, это сработало. На самом деле у нас не было много моментов, однако во второй половине "Ливерпуль" был гораздо лучше "Эвертона" и мог забить раньше. Это был большой матч, дерби должно быть таким, команды показали не самый лучший футбол в мире, но нельзя игнорировать интенсивность.