Юрген Клопп: "Лаллана прогрессирует, даже когда не забивает"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Мидлсбро" (3:0) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что доволен игрой своих подопечных. Благодаря этому успеху "Ливерпуль" вернулся на второе место в турнирной таблице.

– Что ж, неплохо. В первом тайме мы были хороши, во втором – гораздо лучше, – приводит BBC слова Клоппа. – Моментами до перерыва мы были статичны, и я был удивлен. Во втором тайме играли намного лучше, могли забить больше.

Адам Лаллана прогрессирует, даже когда не забивает, а тут он оформил дубль – здорово. Где-то год назад мы разговаривали с ним, я был им доволен, а он говорил: "Да, но я не забиваю". И я ему сказал, что он находился не в тех позициях, а тут он два раза оказался в нужном месте и дважды забил.