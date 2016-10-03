Юрген Клопп: "Кто-то говорил, что немецкий тренер не добьется успеха в Англии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что не будет праздновать год со дня назначения на пост наставника "красных". Немец был назначен на эту должность 8 октября 2015 года.

– Буду ли праздновать? У меня нет времени для этого, – цитирует The Mirror Клоппа. – Честно говоря, это время для раздумий. Я прожил еще год, стал на год старше. Это хороший опыт. Он не был идеальным, но в целом дела шли хорошо. Вокруг меня ходило много слухов, много вопросов. Кто-то говорил, что немецкий тренер не добьется успеха в Англии. Эту дату праздновать не буду. Надеюсь, никому не придет в голову что-то мне дарить.