20:19 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Кто-то говорил, что немецкий тренер не добьется успеха в Англии"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что не будет праздновать год со дня назначения на пост наставника "красных". Немец был назначен на эту должность 8 октября 2015 года.

– Буду ли праздновать? У меня нет времени для этого, – цитирует The Mirror Клоппа. – Честно говоря, это время для раздумий. Я прожил еще год, стал на год старше. Это хороший опыт. Он не был идеальным, но в целом дела шли хорошо. Вокруг меня ходило много слухов, много вопросов. Кто-то говорил, что немецкий тренер не добьется успеха в Англии. Эту дату праздновать не буду. Надеюсь, никому не придет в голову что-то мне дарить.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Да уж, "... День взятия Бастилии ПРОШЁЛ ВПУСТУЮ!!!"..... Его ты, Юрген, тоже можешь НЕ ОТМЕЧАТЬ!

21:10

Stevie G 8

Ничего. Тренеришка. Не трать время на обсуждение этой новости. Матч Ливерпуль - Дортмунд не смотрел, конечно.

20:56

shpasic

а чего он добился в Англии? Ливерпуль, может, попал в Еврокубки этого года или выиграл какой-то трофей?

20:33

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