Юрген Клопп: "Критика в адрес Моуринью - чушь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не самые громкие результаты "Красных дьяволов" на старте сезона отнюдь не говорят о том, что команду стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство. По словам немецкого специалиста, играть против клубов под руководством Жозе Моуринью всегда очень непросто.

– Критика Моуринью? Это просто чушь, – приводит goal.com слова Клоппа. – Разве он плохо начал сезон в "МЮ"? Те, кто считают, что "Красные дьяволы" выпали из чемпионской гонки, очень сильно заблуждаются. Они одержали победы в трех стартовых матчах сезона, "Манчестер Юнайтед" всегда опасен.

Играть с командами Жозе Моуринью очень непросто. Когда мы столкнулись с португальцем в Лиге чемпионов, когда он был главным тренером "Реала", нам пришлось очень тяжело. Моуринью прекрасно понимает, что в современном футболе ставится во главу угла. Он знает, как добиться результата, имеет богатый опыт работы с топ-клубами. И почему он должен думать о том, нравится кому-то его подход к делу или нет?

На все вопросы ответит предстоящая игра. Если мы проиграем дома "МЮ", журналисты спросят меня, каким курсом теперь мы намерены следовать. Тогда будет повод для предметного разговора. Я не очень хорошо знаком с Моуринью, но прекрасно знаю, что он очень хочет нас обыграть. Мы тоже жаждем победы в матче понедельника.

В "МЮ" собраны игроки высочайшего класса. Они прекрасно готовы технически, о физике также говорить излишне. Одно могу сказать со стопроцентной уверенностью: Моуринью и компания приедут к нам не для того, чтобы обороняться. Они будут стремиться играть первым номером. Но и у нас в обойме есть немало сильных футболистов. Думаю, матч будет очень интересным.