Юрген Клопп: "Критика Месута Езила лицемерна"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал критику полузащитника "Арсенала" Месута Езила. По мнению немецкого специалиста, все дискуссии носят лицемерный характер. Ранее президент "Баварии" Ули Хенесс раскритиковал полузащитника Езила.

– Обычно умные люди склонны сдерживаться, потому что нелегко говорить правильные вещи, – приводит Goal слова Клоппа. – Я бы тоже считал себя среди этих людей. Все те, кто понятия не имеют, в чем дело -очень громко высказываются в этих разговорах. Я не сомневаюсь в этих ребятах, по крайней мере, в их верности нашей родине. Культурное разнообразие – это было действительно здорово во время чемпионата мира 2006 года.

Я видел фантастическую рекламу, где родители Джеральда Асамоа и Марио Гомеса устраивали барбекю-вечеринку. И сейчас двое парней соблазняются политически умными людьми, чтобы сфотографироваться, а потом имеют относительно мало возможностей сказать то, что хотят. Вот почему я считаю эту дискуссию лицемерной. Плохие вещи случались потому, что люди не были проинформированы должным образом. Даже СМИ не должны создавать шумиху вокруг чего-то подобного каждый день. Просто остыньте и увидите людей за этим.