Юрген Клопп: "Коутинью важен для "Ливерпуля", но до 31 августа все возможно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что полузащитник Филиппе Коутинью может покинуть команду этим летом. Интерес к 25-летнему бразильцу проявляет "Барселона", ведущая поиски замены Неймару.
- Коутинью является важной часть "Ливерпуля", - цитирует COPE Клоппа. - Мы открыты для разговоров по поводу его ухода. До 31 августа все возможно.
Klopp: "Coutinho es una pieza clave en el equipo. Sobre su salida, estamos abiertos a hablar. Todo es posible hasta el 31 de agosto." pic.twitter.com/q9KMtk95nJ– El Partidazo de COPE (@partidazocope) 10 августа 2017 г.