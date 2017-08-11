Юрген Клопп: "Коутинью важен для "Ливерпуля", но до 31 августа все возможно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что полузащитник Филиппе Коутинью может покинуть команду этим летом. Интерес к 25-летнему бразильцу проявляет "Барселона", ведущая поиски замены Неймару.

- Коутинью является важной часть "Ливерпуля", - цитирует COPE Клоппа. - Мы открыты для разговоров по поводу его ухода. До 31 августа все возможно.