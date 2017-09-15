Юрген Клопп: "Коутинью может выйти в старте в матче против "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил радость в связи с возвращением полузащитника Филиппе Коутинью. Специалист также добавил, что хавбек может выйти в стартовом составе в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Бернли".

– Коутинью должен быть готов к игре, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Было приятно видеть, как фанаты приветствовали его. Я не думаю, что кто-то был на 100 процентов уверен в том, что его так тепло встретят болельщики. Я очень рад, что наша большая ливерпульская семья с пониманием отнеслась к этой непростой ситуации.

Он хорошо тренировался после своего возвращения в нашу команду. В матче против "Севильи" он показал не самую идеальную игру, но это естественно, ведь он долгое время отсутствовал. Тем не менее, его выход на поле помог ему и нам в том числе. Не исключаю возможности его выхода в стартовом составе в матче против "Бернли".