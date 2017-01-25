Юрген Клопп: "Коутинью - игрок мирового класса"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что полузащитник Филиппе Коутинью подписал новый контракт. По мнению немецкого специалиста, 24-летний бразилец является игроком мирового уровня.

- Новый контракт Коутинью - это замечательная новость, и я знаю, что все, кто связан с "Ливерпулем", будут в восторге, - цитирует пресс-служба клуба Клоппа. - Думаю, каждый знает, что Фил - великий футболист, но не каждый видит то, что у него невероятно позитивный характер, который оказывает большое влияние в раздевалке. Коутинью - игрок мирового класса.

Тот факт, что он хочет остаться в нашей команде и быть частью того, чего мы хотим, стать лучше и быть неотъемлемой частью "Ливерпуля", имеет особое значение. Он знает, что может реализовать свои мечты и амбиции в этом клубе.