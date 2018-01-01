Юрген Клопп: "Коутинью и Салах не сыграют сегодня из-за травм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Мохамед Салах и Филиппе Коутинью не примут участия в сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли" из-за травм. Ранее в СМИ появилась информация, что у Коутинью повреждение бедра, а у Салаха - паха.

- Филиппе и Мохамед не смогут сыграть, поэтому их нет в составе, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. - У обоих травмы.

Планируется, что оба лидера команды будут в строю уже к игре Кубка Англии против "Эвертона", которая пройдет 5 января.