Юрген Клопп: "Коутинью будет полезен при игре ближе к центру поля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что полузащитник клуба Филиппе Коутинью будет полезнее при игре ближе к центру поля. Эта позиция уже знакома бразильцу, на ней он выступал ранее.

– В данный момент Коутинью играет так называемую "десятку" на фланге, но он может успешно выполнять роль "восьмерки", – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Ему придется приспособиться к этому. Он молод и талантлив.

Возможно, его влияние на игру будет заметнее, а мы сможем использовать на фланге других игроков. "Ливерпуль" станет сильнее, если добавит креатива в центр поля.