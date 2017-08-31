Юрген Клопп: "Когда узнал о возможности покупки Окслейда-Чемберлена – долго не думал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что рад переходу Алекса Окслейда-Чемберлена из "Арсенала". Тренер добавил, что следил за игроком с 2014 года. Ранее в СМИ сообщалось, что лондонцы заработают на продаже 24-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, а соглашение хавбека с "красными" будет рассчитан на 6 лет.

– Впервые я увидел Окслейда-Чемберлена в 2014 году, – приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Клоппа. – Меня поразила его скорость и отношение к футболу. Когда я услышал, что у нас есть возможность его купить, я не долго не думал. Нахожусь сейчас в восторге, потому что наверняка у него было множество вариантов, но в итоге он оказался именно в "Ливерпуле".