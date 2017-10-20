Юрген Клопп: "Кейн больше Лукаку участвует в игре, даже когда не забивает"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн опаснее, чем нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. "Ливерпуль" сыграет со "шпорами" 22 октября.

– Кейн и Лукаку фантастические нападающие, – цитирует AFP Клоппа. – Разница в том, что Харри гораздо больше участвует в игре, даже когда не забивает. Но я уверен, что Лукаку тоже выйдет на этот уровень. Нам удалось в матче с "МЮ" нейтрализовать Лукаку, ограничив получение им мяча верхом. Нужно так же нейтрализовать и Кейна. Но если вы слишком сосредоточены на одном игроке, то другие могут угрожать.