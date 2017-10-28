Юрген Клопп: "Кажется, "Манчестер Сити" выиграет чемпионат Англии уже в январе"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Манчестер Сити" является главным фаворитом сезона в чемпионате Англии. По его словам, "горожане" могут стать чемпионами уже в январе.

- Сможет ли в чемпионате победить команда, которая играет в атакующий футбол? Спросите, что об этом у Хосепа Гвардьолы. Кажется, что "Сити" станет чемпионом уже в январе, - цитирует Daily Mail Клоппа.

После девяти туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. На втором месте идет "Манчестер Юнайтед" с 20 очками.