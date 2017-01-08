Юрген Клопп: "Казалось, что каждый житель Плимута находится в штрафной"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей с "Плимутом" (0:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии отметил, что соперник кинул все свои силы на оборону. По словам наставника, подопечные могут играть лучше.

– Это не тот результат, на который мы рассчитывали, – цитирует Клоппа FourFourTwo. – Однако мы не разочарованы. Мы хорошо начали, однако слишком рано потеряли терпение и попытались решить все напором и силой. Наша команда может играть лучше.

Теперь мы едем в Плимут. Я буду там впервые. Не знаю, сколько людей там живет, однако мне показалось, что каждый житель этого города стоял в маленькой штрафной площади.

Нужно было сохранять спокойствие и быть более хладнокровными. Играть против соперника, который ушел в глухую оборону – самый большой вызов в футболе.