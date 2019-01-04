Юрген Клопп: "Как Компани не получил красную карточку за фол на Салахе?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2) заявил, что защитник "горожан" Венсан Компани должен был получить красную карточку за фол против нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

- Мне очень нравится Венсан Компани, - приводит слова Клоппа Sky Sports. - Но разве его фол на Салахе - это не красная карточка? Он был последним защитником и пошел в такой подкат... Если бы Компани ударил Салаха чуть сильнее, то тот бы выбыл до конца сезона. В прошлом году "Ливерпуль" получил здесь удаление, но никто об этом не вспоминает. Хотел ли тогда Мане фолить? Видел ли он Эдерсона?

Компани же прекрасно видел Салаха и прыгнул ему в ноги. Он по-прежнему остается хорошим парнем, который принял плохое решение. Мы примем это поражение и будем двигаться дальше.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 50 баллами располагается на 2-й строчке.

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