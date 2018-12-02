Юрген Клопп: "Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Эвертоном" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил, что команда до последнего боролась за три очка. Победный гол был забил на 96-й минуте встречи. Кроме того, Клопп извинился за то, что выбежал на поле после гола.

- Я редко видел такие голы. Иногда они случаются, но редко. Для сердца лучше, если матчи решаются раньше, - цитирует Клоппа BBC. - Во-первых, хотел бы извиниться за свой забег. Я сразу же извинился перед Марку Силвой, я не хотел проявить неуважение.

Мы знали, что "Эвертон" сильная команда, с ней было трудно играть. Нам повезло с голом, но идея заключалась в том, что до последней секунды хотели выиграть. Мы показывали это, выпуская на поле нападающих. Думаю, что мы заслужили три очка.