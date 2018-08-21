Юрген Клопп: "Иногда игрокам нужно услышать от тренера: "Беги, или я убью тебя"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии (2:0) отметил, что иногда игрокам требуется мотивация от наставника. Также он не намерен делать заявления в адрес других команд лиги.

- Мы можем играть в лучший футбол, - цитирует BBC Клоппа. - Получилась интенсивная первая половина, поэтому было нелегко принять правильные решения. У соперника были свои моменты. Я знаю, что нам нужно играть намного лучше, но сегодня я абсолютно доволен увиденным.

В некоторые моменты игрокам действительно не хватает топлива, и, возможно, им нужна небольшая помощь от сердитого менеджера: "Беги, или я убью тебя", а они ответят фантастической атакой.

Ваша команда таким стартом отправила сообщение остальным командам лиги? Я не заинтересован в отправке заявлений "Манчестер Сити" или кому-то еще. Я хочу выигрывать футбольные матчи, и это то, что мы сделали сегодня вечером.