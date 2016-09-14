Юрген Клопп: "Игры против "Челси" на "Стэмфорд Бридж" всегда особенные"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал особенным матч 5-го тура чемпионата Англии против "Челси". Встреча состоится в пятницу и начнется в 22.00 по московскому времени. Также немецкий специалист рассказал о жизни по соседству с хавбеком Адамом Лалланой.

- Игры против "Челси" на "Стэмфорд Бридж" всегда особенные, - цитирует BBC Клоппа. - У них был трудный сезон, но теперь "синие" вернулись и находятся на верном пути. Мы должны быть готовы к реальным трудностям. Диегу Коста? Это игрок мирового класса. А то, что его не любят фанаты соперников, - это нормально. Если бы они любили его, то это был бы не очень хороший знак. Что касается жизни по соседству с Лалланой, то он хороший парень и сосед. Также у меня есть и другие хорошие соседи, которые не так хороши в футболе, как Адам.