Юрген Клопп: "Игроки "Ливерпуля" провели идеальный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен выступлением игроков команды в матче чемпионата Англии против "Лестера" (2:1). "Ливерпуль" пропустил первым, после чего Мохамед Салах сделал дубль и продлил беспроигрышную серию "красных" до 15 матчей.

- Побеждать так, как мы победили сегодня - максимальное удовольствие, - цитирует BBC Клоппа. - Когда мы проводим идеальные дни, мы побеждаем. Сегодня был идеальный день. Реакция футболистов на пропущенный гол была лучшей, которую я когда-либо видел.

Мо Салах демонстрировал невероятный дриблинг и видение поля. Я не могу просить его о большем. Я рад за него, рад за команду. Мы провели хороший матч и заслужили победу.

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