Юрген Клопп: "Харт? У нас есть высококачественные голкиперы в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не заинтересован в приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Текущий сезон англичанин проводит в аренде в "Торино", провел за клуб 32 матча и пропустил 51 мяч. "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Он фантастический вратарь, – цитирует ITV Клоппа. – Играет за сборную Англии, но у нас высококачественные голкиперы в команде. В данный момент, да и в будущем, надеюсь, мы не будем интересоваться покупкой вратарей. У нас есть два сильных футболиста.