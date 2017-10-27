Юрген Клопп: "Хаддерсфилд" попытается припарковать автобус в игре с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Хаддерсфилд" в предстоящем матче чемпионата Англии будет играть от обороны. Отметим, что возглавляет "Хаддферсфилд" соотечественник и знакомый Клоппа Давид Вагнер.

– С "МЮ" они припарковали автобус и победили, – цитирует ВВС Клоппа. – Вероятно, так же попытаются сыграть с нами. Эта команда хороша в контратаках. Я счастлив, что мы с Давидом играем друг против друга в премьер-лиге. Это захватывающе. Наша дружба продлится до конца жизни, но этот матч я хочу выиграть. Он считает точно так же.

Нам нужно лучше защищаться, чем в матче с "Тоттенхэмом" (1:4). Та игра была проанализирована. И мы поработали качественнее.