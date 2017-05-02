Юрген Клопп: "Гол Джана получился шикарным"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 35-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:0) выразил удовлетворение победой. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Эмре Джан. Отметим, что немец отправил мяч в ворота соперника ударом через себя.

"Ливерпуль" набрал три очка и продолжает идти на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. "Уотфорд" проиграл второй матч кряду и занимает 13-ю строчку таблицы.

– Ощущения великолепные, как вы можете представить, – приводит BBC слова Клоппа. – Матч был сложный. "Ливерпуль" начал матч спокойно, мы просто играли в футбол и старались создавать моменты. Гол получился шикарным.