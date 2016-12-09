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Юрген Клопп: "Фирмину был одним из лучших игроков чемпионата Германии"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил вклад нападающего Фирмину в игру мерсисайдцев. По словам специалиста, бразилец, ранее выступавший за "Хоффенхайм", был одним из лучших игроков чемпионата Германии. Напомним, "красные" в 2015 году заплатили за переход форварда 29 миллионов фунтов стерлингов.

- Когда "Ливерпуль" подписал Фирмину, я подумал, что это хороший переход, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - Слышал о подробностях и считаю, что это выгодная сделка. Я думал, что конкуренты заплатят за него гораздо больше. Я ни с кем не обсуждал и не предлагал покупать Фирмину. Но могу сказать, что он был одним из лучших игроков чемпионата Германии.

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