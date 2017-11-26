Юрген Клопп: "Это была одна из лучших ничьих, которые я видел в своей жизни"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 13-го тура чемпионата Англии против "Челси" (1:1) отметил, что ничья - хороший результат. Также он посетовал на то, что судья не дал "красным" провести замену перед пропущенным голом.

- Доволен игрой, - цитирует BBC Клоппа. - Это немного сложнее, когда "Челси" играл с восемью защитниками. После такой недели с перелетами в Лиге чемпионов, это была одна из лучших ничьих, которые я видел в своей жизни. Нам нужно немного удачи, но у нас ее снова не было. Мы хотели изменить схему перед голом Виллиана, но судья не позволил нам. Хотел перейти на игру в пять защитников, чтобы изменить ситуацию.

Конечно, не получить три очка в домашнем матче, когда ведешь в концовке встречи 1:0 - это моя проблема. Тем не менее, это была довольно хорошая игра, и ничья с "Челси" - это нормально.