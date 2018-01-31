Юрген Клопп: "Если Джан решит уйти - мы пожмем руки и попрощаемся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что полузащитник Эмре Джан​ может покинуть команду. Ранее в СМИ появилась информация о том, что немец отказывает продлять контракт с "красными" и может перейти в "Ювентус".

- Пока он играет так, как в последнем матче, все будет в порядке, - цитирует 4-4-2 Клоппа. - Он был не очень хорош в предыдущей игре, но вчера он оправдал мое доверие. Если Джан решит уйти – мы пожмем друг другу руки и попрощаемся. Если же он захочет остаться – мы поприветствуем друг друга.