Юрген Клопп: "Джеррарду нужно время и место для тренерской работы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что бывшему полузащитнику "красных" Стивену Джеррарду необходимо время и место для того, чтобы приступить к тренерской деятельности. По словам немецкого специалиста, с бывшими выдающимися игроками ни в коем случае нельзя общаться как с действующими футболистами.

– Для того чтобы начать работу на тренерском мостике, Стивену Джеррарду необходимо время и место, – приводит fourfourtwo.com слова Клоппа. – Эта ситуация похожа на историю Райана Гиггза, выдающегося игрока "Манчестер Юнайтед", который успел поработать на посту помощника главного тренера, а затем взял перерыв. Если вы хотите, чтобы бывшие великие игроки начинали тренерскую карьеру в своих командах, ни в коем случае нельзя общаться с ними как с действующими футболистами. Это всего лишь небольшой совет от весьма среднего игрока.

Безусловно, это опыт. Все учатся, порой приходя к пониманию тех или иных ситуаций методом проб и ошибок. Я начинал тренерскую карьеру в "Майнце" в 2001 году. Но я никогда не был игроком уровня Джеррарда, поэтому моя ситуация была иной.