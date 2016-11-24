Юрген Клопп: "Дверь "Ливерпуля" для Джеррарда всегда открыта"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что двери клуба всегда открыты для бывшего полузащитника "красных" Стивена Джеррарда. Футболист в возрасте 36 лет объявил о завершении карьеры. При этом он отметил, что хотел бы стать главным тренером "Ливерпуля". Последним клубом англичанина был "Лос-Анджелес Гэлакси", в составе которого он выступал с января 2015 года.

– Когда будет о чем объявлять, мы объявим, – цитирует Клоппа Daily Mail. – Однажды это случится. Дверь всегда открыта. Если он захочет, а я уверен, он захочет, то мы поможем ему в его тренерской карьере. Сейчас это не та комната, чтобы говорить об этом. Если он хочет сделать карьеру отличную от его бывшей, то мы хотим помочь ему. На этом все - сказать больше нечего. Я и так сказал слишком много.