18:27 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Дверь "Ливерпуля" для Джеррарда всегда открыта"

0
0
0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что двери клуба всегда открыты для бывшего полузащитника "красных" Стивена Джеррарда. Футболист в возрасте 36 лет объявил о завершении карьеры. При этом он отметил, что хотел бы стать главным тренером "Ливерпуля". Последним клубом англичанина был "Лос-Анджелес Гэлакси", в составе которого он выступал с января 2015 года.

– Когда будет о чем объявлять, мы объявим, – цитирует Клоппа Daily Mail. – Однажды это случится. Дверь всегда открыта. Если он захочет, а я уверен, он захочет, то мы поможем ему в его тренерской карьере. Сейчас это не та комната, чтобы говорить об этом. Если он хочет сделать карьеру отличную от его бывшей, то мы хотим помочь ему. На этом все - сказать больше нечего. Я и так сказал слишком много.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ