17:12 | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "Думаю, Салах хочет остаться в "Ливерпуле"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп полагает, что нападающий Мохамед Салах останется в составе "красных". Ранее сообщалось о возможном переходе египтянина в мадридский "Реал".

– Я думаю, его все устраивает здесь, – приводит слова немецкого специалиста Daily Mail, – Уверен, он захочет остаться здесь. Клопп также добавил, что египетский форвард уже демонстрировал выдающиеся качества, выступая за "Рому".

В текущем сезоне Салах провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал 16 результативных передач.

 

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