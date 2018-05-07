Юрген Клопп: "Думаю, что Салах симулировал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал эпизод с участием Мохамеда Салаха в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:1). Форвард получил желтую карточку за симуляцию после единоборства с Гэри Кэйхиллом.

"Да, я думаю, что он "нырял", не так ли? Или он ждал контакта. Я не знаю, - цитирует Клоппа The Independent. - Это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет делать. Но это случилось. Салах должен играть намного лучше, он может показывать намного лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений".

Единственный мяч на 32-й минуте забил Оливье Жиру.