08:58 26 января | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Доволен игрой, но не результатом"

0
0
0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Саутгемптона" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) отметил, что соперник заслужил победу. Тем не менее, он остался доволен игрой своей команды.

- "Саутгемптон" выиграл обе встречи, соперник это заслужил, - цитирует BBC Клоппа. - Мы сыграли хорошо. "Ливерпуль" не может создать больше шансов, чем во втором тайме, когда мы доминировали. У нас было семь хороших шансов. Нужно было забивать, но мы не сделали этого и потерпели поражение. Я доволен игрой, но не результатом.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ