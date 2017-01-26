Юрген Клопп: "Доволен игрой, но не результатом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Саутгемптона" в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (0:1) отметил, что соперник заслужил победу. Тем не менее, он остался доволен игрой своей команды.

- "Саутгемптон" выиграл обе встречи, соперник это заслужил, - цитирует BBC Клоппа. - Мы сыграли хорошо. "Ливерпуль" не может создать больше шансов, чем во втором тайме, когда мы доминировали. У нас было семь хороших шансов. Нужно было забивать, но мы не сделали этого и потерпели поражение. Я доволен игрой, но не результатом.