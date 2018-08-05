Юрген Клопп: "Доволен дебютом Аллисона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вратарь Алиссон продемонстрировал отличную игру в дебютном матче. 25-летний бразилец дебютировал за английскую команду в товарищеской встрече против "Наполи" (5:0).

– Алиссон – отличный футболист, – цитирует ESPN Клоппа. – Он был эффективен в своей первой игре. Представляю, что происходит с человеком, когда он проводит свою первую игру после всего, что было написано. Он был на месте, ловил мячи в решающих моментах, поэтому я очень рад.

Голкипер перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" за 62,5 миллиона евро. Благодаря бонусам итоговая сумма трансфера может вырасти еще на 10 миллионов евро.

Алиссон провел в "Роме" два сезона, за которые отыграл 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018.