Юрген Клопп: "Договоренность "Барселоны" с Коутинью? У нас нет новостей"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что полузащитник Филиппе Коутинью близок к переходу в "Барселону". Ранее генеральный директор каталонцев Хосеп Сегура рассказал о том, что клуб близок к приобретению бразильца.

- Мне сложно сказать, почему они так говорят, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Я не знаю Сегуру, никогда с ним не встречался. Мы уже говорили о том, что у нас нет новостей. Ничего нового сказать не могу. Коутинью имеет проблемы со спиной, он сейчас не тренируется. Когда он вернется? Я пока не могу ответить на этот вопрос.