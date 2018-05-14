Юрген Клопп: "Для Салаха последние недели были трудными"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что лидеру его команды Мохамеду Салаху было непросто в последние недели. Египтянин, забивший в премьер-лиге в нынешнем сезоне 32 гола, был признан лучшим игроком чемпионата Англии.

– Последние несколько недель были трудными для Салаха, – цитирует AFP Клоппа. – Представьте, что все вокруг говорят, насколько вы яркий. Оставаться на ходу в течение всего сезона очень сложно. Это же все-таки молодой футболист, и я очень доволен тем, как он с этим всем справляется.