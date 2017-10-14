Юрген Клопп: "Даже "Барса" бы не создала 20 моментов у ворот "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал, что его команда не смогла создать много голевых моментов в вматче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:0).

- Нельзя было ожидать, что мы создадим 20 моментов в матче с "Манчестер Юнайтед", - цитирует goal.com Клоппа. - Это просто нереально. Даже "Барселона" в лучшие дни не смогла бы сделать этого. Посмотрим, как все пойдет. "МЮ" в этом сезоне не будет много проигрывать.

Если кто-то думает, что мы должны были играть в более атакующей манере, то мне придется потратить много времени на объяснение футбола.