Юрген Клопп: "Дайте мне несколько часов, и я буду счастлив"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:1) отметил, что его команда могла выиграть поединок. По словам специалиста, он недоволен ничейным результатом.

- Было несколько ситуаций, когда мы не смогли показать свои качества, - приводит ВВС слова Клоппа. - Но мы могли выиграть матч, потому что заставили их вратаря сделать несколько хороших сэйвов. В начале второго тайма нас прижали к воротам, но потом команда вернулась в игру. Сегодня оба соперника хотели выиграть. Возможно, ничья - хороший результат, но я недоволен сейчас. Дайте мне несколько часов, и я буду счастлив.