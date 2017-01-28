19:00 28 января | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Чувствую себя ответственным за этот "спектакль" на поле"

0
0
0
3

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Вулверхэмптона" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Англии взял всю ответственность за результат на себя. Помимо вылета из турнира, ливерпульский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от лидера на 10 очков.

– Второй тайм мы провели лучше, чем первый, могли забить несколько раз, – цитирует сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Да и соперник мог победить крупнее, у них были шансы. Нашу игру не изменила бы волевая победа, хотя это было бы неплохо. Игроки хорошо себя чувствуют после таких результатов. Но я отвечаю за состав и чувствую себя ответственным за этот "спектакль" на поле. Я думал, что мы проведем игру лучше, но думать об этом должны были все. Это была важная игра для нас, и очевидно, что мы ее провалили.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Эх, Юрген, твои бы мысли, да твоим игрокам в "моск"!!! Но последний у большинства, похоже, занят ДРУГИМИ "мыслями", УВЫ....

19:58 28 января

shpasic

тренеришка!)

19:23 28 января

Dennis-Ber

эх...

19:23 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ