Юрген Клопп: "Чувствую себя ответственным за этот "спектакль" на поле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Вулверхэмптона" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Англии взял всю ответственность за результат на себя. Помимо вылета из турнира, ливерпульский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от лидера на 10 очков.

– Второй тайм мы провели лучше, чем первый, могли забить несколько раз, – цитирует сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Да и соперник мог победить крупнее, у них были шансы. Нашу игру не изменила бы волевая победа, хотя это было бы неплохо. Игроки хорошо себя чувствуют после таких результатов. Но я отвечаю за состав и чувствую себя ответственным за этот "спектакль" на поле. Я думал, что мы проведем игру лучше, но думать об этом должны были все. Это была важная игра для нас, и очевидно, что мы ее провалили.