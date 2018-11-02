Юрген Клопп: "Четверть сезона - ничто. Это только начало"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 11-го тура английской премьер-лиги против "Арсенала" отметил, что соперник много забивает и хорошо обороняется. Он также добавил, что четверть сезона позади, но все только начинается.

- Четверть сезона - ничто, это все только начало, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - У нас есть действительно хорошая команда. "Арсенал" забивает много голос и хорошо обороняется. Нам нужно не позволить им забить. Это всегда большой вызов для нас, "Арсенал" силен". Будет интересная игра.

Матч "Арсенал" - "Ливерпуль" пройдет в субботу, 3 ноября, в Лондоне. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Klopp on the @premierleague: "So far so good. Quarter of the season is nothing. It's still the start. As long as the boys are fit, we have a really good football team."#ARSLIV pic.twitter.com/bty2MlyGwD – Liverpool FC (@LFC) 2 ноября 2018 г.

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