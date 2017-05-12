Юрген Клопп: "Челси" заслужил титул, но им больше других повезло с травмами"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что "Челси" заслуживает чемпионства, но у команды Антонио Конте было меньше всего травм в течение сезона.

– "Челси" заслужил титул, но я уже говорил, что им больше других повезло с травмами, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Пропустил ли Диегу Коста хоть один матч? А Эден Азар? Всегда могли играть Педро, Виллиан, все игроки оборонительного плана.

Посмотрите на матчи между "Ливерпулем" и "Челси". Мы были не настолько плохи, чтобы отставать на 14 очков, но их команда опытна, они набирают свои очки. Разница между нами невелика, чего нельзя сказать о разнице в очках.

Чтобы справиться с обстоятельствами, нужна удача. Я не говорю, что мы не способны справиться, но отставание могло бы быть и меньше. Дело не только в "Челси". Вы видели, как мы играли против "Тоттенхэма". В следующем сезоне все будет по-другому.