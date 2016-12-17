Юрген Клопп: "Будет здорово, если Коутинью восстановится к "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что полузащитник Филиппе Коутинью успеет восстановиться к матчу 19-го утра чемпионата Англии против "Манчестер Сити". В конце ноября бразилец получил травму голеностопа и срок его восстановления должен был составить 4-5 недель. На счету 24-летнего футболиста 5 голов и 5 передач в 13 играх премьер-лиги.

– Будет здорово, если он сможет выйти на поле, – цитирует сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Он сейчас хорошо восстанавливается. После игры с "Вест Хэмом" я видел, как он идет без костылей. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя 31 декабря, потому что мне не хочется торопить игрока с восстановлением. Я самый терпеливый человек в "Ливерпуле", я всегда жду, не люблю спешить.