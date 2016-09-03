Юрген Клопп: "Барселона" в Испании может играть половину своих матчей резервным составом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает чемпионат Англии самой сложной лигой в мире. По его мнению, в Испании "Барселона" может половину своих матчей играть резервным составом, чтобы экономить силы для Лиги чемпионов, что невозможно сделать в Англии.

- Самая большая разница между чемпионатом Англии и другими в том, что здесь всегда есть конкуренция, - цитирует Daily Mail Клоппа. - В Испании "Барселона" может играть 50 процентов своих матчей второй командой. Также есть игры, где Лионель Месси пробегает всего 4,3 километра, но забивает 5 мячей. В Англии нет таких матчей, в которых вы можете экономить силы.