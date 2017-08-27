Юрген Клопп: "Арсенал" не смог сделать то, что хотел"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 3-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (4:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, соперник не смог сделать то, что планировал.

– После игр в середине недели ощущение такое, будто поднимаешься в гору. Однако мы старались играть быстро и хотели показать нашу физическую готовность, – цитирует Клоппа BBC. – Это у нас получилось. Команда действовала очень организованно.

"Арсеналу" нельзя было давать пространство и время для принятия решений. Полагаю, что они не смогли сделать то, что хотели. В этом была большая заслуга игроков "Ливерпуля". Мы отдали очень много сил.