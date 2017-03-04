23:16 4 марта | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Американские горки - неделю назад проиграли "Лестеру", а сегодня обыграли "Арсенал"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1). Также он отметил, что "красные" вернулись в первую четверку.

- Это была одна из лучших игр против сильного соперника в этом сезоне, - цитирует BBC Клоппа. - У нас был серьезный разговор после поражения в "Лестере". Мы проанализировали его. Сегодня у нас была еще одна возможность, и мы ей воспользовались. Это американские горки премьер-лиги. Все футболисты сегодня сыграли фантастически. Очень важно, что мы вернулись в первую четверку и обошли "Арсенал".

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Материалы REN-TV

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